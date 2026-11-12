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Produzione industriale Regno Unito (YoY) in settembre
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12 novembre 2026 - 08.45
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Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) +3,1%
, in aumento rispetto al precedente +1,1% (la previsione era +2,9%).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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