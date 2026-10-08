Eventi e scadenze dell'8 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 08/10/2026

Appuntamenti:

Mercanteinfiera Autunno 2026 - Fiere di Parma - 45ª edizione dell'appuntamento autunnale dedicato all'antiquariato, al modernariato e al collezionismo. La manifestazione ospita circa 1.000 presenze espositive, 6.000 buyer internazionali e oltre 56.000 visitatori ad ogni edizione. Si trovano capolavori d'arte antica, gioielli rari, beni di lusso vintage e molto altro (da sabato 03/10/2026 a domenica 11/10/2026)

Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale - Milano, Università Bocconi - Il tema dell'edizione 2026 è "Andare oltre". La manifestazione è dedicata alla sostenibilità e all'innovazione sociale, con incontri e confronti su imprese, comunità, ambiente, finanza, organizzazioni e sport. La 14ª edizione si articola in sei percorsi tematici e coinvolge rappresentanti del mondo economico, istituzionale, accademico e sociale. Tra gli interventi, figura Francesco Billari (da martedì 06/10/2026 a giovedì 08/10/2026)

Healthcare Innovation Summit 2026 - Milano, Hotel Nhow - Evento organizzato da AISIS e The Innovation Group dedicato all'innovazione digitale nella sanità e nelle Lifescience, con focus su sanità digitale dopo il PNRR, intelligenza artificiale, interoperabilità dei dati, telemedicina, cybersecurity e sostenibilità. Tra i temi anche l'appropriatezza delle prestazioni e i nuovi modelli di interazione con il cittadino (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Greenitaly 2026 - Salone Internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio - Fiera di Parma - Manifestazione di riferimento in Italia per le aziende e i professionisti del comparto florovivaistico e del paesaggio. La fiera offre un'esposizione completa di prodotti, tecnologie e servizi innovativi, unitamente a un ricco programma di eventi formativi e di networking. Convegno inaugurale "Il paesaggio urbano di domani", con le conclusioni affidate a Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

SAIE Bologna 2026 - La Fiera delle Costruzioni - BolognaFiere - 60ª edizione dell'evento di riferimento in Italia per il settore delle costruzioni, delle infrastrutture e dell’impiantistica. Un appuntamento che riunisce la più ampia community di imprese, istituzioni, professionisti e associazioni del comparto. Il titolo di quest'anno è "Verso una nuova politica dell'Abitare. La competitività del Paese passa dalle costruzioni: strategie, incentivi e investimenti". Ci saranno 567 espositori, 235 convegni e 68 associazioni (da mercoledì 07/10/2026 a sabato 10/10/2026)

Urban Tech 2026 - Bologna Exhibition Centre - Appuntamento europeo dedicato alle tecnologie per la trasformazione urbana, con focus su mobilità elettrica, gestione intelligente del traffico, infrastrutture critiche, telecomunicazioni e tecnologie connesse. L'evento riunirà operatori, autorità pubbliche e partner internazionali, attraverso cinque aree espositive dedicate ai principali ambiti delle smart city (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Speech - Christopher J. Waller, "Economic Outlook" - Intervento del Governatore della Federal Reserve Christopher J. Waller al TCMB Istanbul Economic Forum, organizzato dalla Banca centrale della Turchia, dedicato alle prospettive dell'economia

Consiglio dell'Unione europea - Dublino - Riunione informale dei ministri dello sviluppo (da giovedì 08/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

REAS 2026 - Centro Fiera Montichiari (Brescia) - 25ª edizione del Salone internazionale dell'Emergenza con 311 espositori, provenienti dall'Italia e da altri 24 Paesi. Il salone, dedicato al settore dell'emergenza, della protezione civile, del primo soccorso e dell'antincendio, si svilupperà su una superficie espositiva totale di 30mila metri quadrati e occuperà tutti gli 8 padiglioni del quartiere fieristico. Parteciperanno autorità civili e militari (da giovedì 08/10/2026 a sabato 10/10/2026)

Seconda conferenza su "Applied Macroeconomics" - Roma, Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi - La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca del Canada e la BI Norwegian Business School organizza la seconda conferenza su "Applied Macroeconomics" (da giovedì 08/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Banca d'Italia - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita

UE - Eurogruppo - Lussemburgo - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

09:00 - Camera dei Deputati - Attacco alla base Ta'if, audizione ministro Crosetto - Roma, Montecitorio - Le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sull'attacco alla base di Ta'if e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita

11:00 - "Let's Go Trade!" Un viaggio immersivo nelle nuove rotte del commercio globale - Milano, Areapergolesi - Iniziativa di DHL Express Italy con il sostegno di Confindustria e il patrocinio di Assolombarda dedicata all'evoluzione del commercio internazionale e alle nuove opportunità per le imprese italiane, con focus su catene del valore, nuovi mercati, geopolitica, digitalizzazione e sostenibilità. Tra gli interventi, Nazzarena Franco, Barbara Cimmino, Leopoldo Destro e Alvise Biffi

14:00 - Data Center Symposium - Roma, Hotel Parco dei Principi - Incontro dedicato agli investimenti e agli impatti dei data center su energia, acqua, ambiente, rumore e territori, con la presentazione del nuovo rapporto annuale sul mercato dei data center in Italia. Interverranno rappresentanti istituzionali, delle forze politiche, degli enti locali e del mondo accademico, tra i quali, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, il presidente di ARERA Nicola Dell'Acqua e il presidente di IDA Luca Beltramino

14:30 - CvUtilityDay - Milano, Monterosa91 - 5ª edizione del CvUtilityDay, l'evento organizzato da Credit Village dedicato all'evoluzione del Credit & Claims Management nel mercato Utility, con un confronto su compliance, innovazione tecnologica, gestione e prevenzione del rischio, tutela del consumatore e nuovi modelli di gestione del credito. Tra gli interventi, Christian Bertilaccio, Presidente UNIREC, Ivan Zirilli, Consigliere ACMI, e Christian Faggella, AD di La Scala Società tra Avvocati

15:30 - Presentazione di CES Unveiled Milan - Roma, Palazzo Piacentini - Conferenza stampa di presentazione dell'edizione europea del CES, per la prima volta in Italia. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Adolfo Urso, Kinsey Fabrizio (President & CEO - CTA) in videomessaggio, Matteo Zoppas (Presidente ICE - Agenzia), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria) e Giovanni Bozzetti (Presidente Fondazione Fiera Milano)

16:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni ad Ascoli Piceno - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presenzierà all'inaugurazione e presentazione dei lavori di riqualificazione di Palazzo Saladini Pilastri, ad Ascoli Piceno

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

OPS eCom - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31.12.2025 - prima convocazione

PepsiCo - Risultati di periodo

10:00 - doValue - Appuntamento: Capital Markets Day 2026 con il top management del Gruppo che illustrerà la nuova strategia e il Piano Industriale 2027-2029





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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