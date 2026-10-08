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Francoforte: i venditori si accaniscono su Salzgitter

Migliori e peggiori
Francoforte: i venditori si accaniscono su Salzgitter
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,91%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Salzgitter rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di acciaio e tubi, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 43,21 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 44,69. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 42,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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