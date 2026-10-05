Francoforte: movimento negativo per Salzgitter

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che passa di mano con un calo del 3,19%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Salzgitter rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario del produttore di acciaio e tubi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 46,09 Euro. Prima resistenza a 47,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 45,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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