Francoforte: in calo Salzgitter

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che tratta con una perdita del 2,77%.



Lo scenario su base settimanale di Salzgitter rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo del produttore di acciaio e tubi evidenzia un declino dei corsi verso area 46,6 Euro con prima area di resistenza vista a 47,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 46,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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