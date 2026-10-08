Milano 13:46
49.410 -1,13%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 13:46
10.434 -0,24%
Francoforte 13:46
24.845 -1,03%

Francoforte: prevalgono le vendite su AIXTRON

Migliori e peggiori
Francoforte: prevalgono le vendite su AIXTRON
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, che mostra un -4,18%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 37,42 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 35,85. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 35,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```