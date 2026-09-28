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Francoforte: si concentrano le vendite su Knorr-Bremse

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Knorr-Bremse
Sottotono il produttore di sistemi frenanti, che passa di mano con un calo del 2,14%.
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