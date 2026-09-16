Milano 15:25
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Londra 15:25
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Attese positive per News

Finanza
Attese positive per News
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Ribasso per News, tra i componenti dell'S&P-500, che chiude la seduta con una flessione dello 0,24%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 33,78 USD, News è molto appetibile con stop loss impostato a quota 13,06 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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