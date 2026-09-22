Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Invito all'acquisto per News

Finanza
Invito all'acquisto per News
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Bene News, tra i componenti dell'S&P-500, con un rialzo dello 0,55%.


Operatività odierna:
A livello operativo, News è da comprare ai prezzi attuali pari a 32,86 USD con stop loss individuato a quota 13,06 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```