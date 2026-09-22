Invito all'acquisto per News

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Bene News , tra i componenti dell' S&P-500 , con un rialzo dello 0,55%.





Operatività odierna:

A livello operativo, News è da comprare ai prezzi attuali pari a 32,86 USD con stop loss individuato a quota 13,06 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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