Indicazioni rialziste per Aviva

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta decisamente positiva per la compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo dell'1,60%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 7,26 sterline, con stop loss posto a quota 6,86 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```