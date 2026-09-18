Milano 10:11
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Indicazioni rialziste per Aviva

Finanza
Indicazioni rialziste per Aviva
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Seduta decisamente positiva per la compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica, parte del FTSE 100, che ha terminato in rialzo dell'1,60%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 7,26 sterline, con stop loss posto a quota 6,86 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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