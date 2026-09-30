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Lettura rialzista per Cummins

Finanza
Lettura rialzista per Cummins
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Balza in avanti il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, tra i titoli dell'indice S&P-500, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,68%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 521,4 USD, con stop loss calcolato a quota 146,4 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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