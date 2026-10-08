Londra: andamento negativo per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , in flessione del 2,88% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Lion Finance Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia evidenzia un declino dei corsi verso area 123,3 sterline con prima area di resistenza vista a 127,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 122.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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