Milano 13:48
49.407 -1,13%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 13:48
10.431 -0,26%
Francoforte 13:48
24.850 -1,01%

Londra: in calo Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Metlen Energy & Metals
Pressione sulla holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che tratta con una perdita del 3,51%.
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