Attese positive per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Brillante rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , parte del FTSE 100 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,68%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Metlen Energy & Metals presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 48,4 Euro, con stop loss impostato a quota 45,7 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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