Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Attese positive per Metlen Energy & Metals

Finanza
Attese positive per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Brillante rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, parte del FTSE 100, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,68%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Metlen Energy & Metals presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 48,4 Euro, con stop loss impostato a quota 45,7 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```