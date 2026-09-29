Londra: brillante l'andamento di Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Metlen Energy & Metals rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Metlen Energy & Metals restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 49,51 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 48,43. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 47,83, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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