Madrid: calo per Acciona

(Teleborsa) - Rosso per la società elettrica spagnola , che sta segnando un calo dell'1,89%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di Acciona subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 214,5 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 204,5 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 214,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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