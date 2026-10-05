Madrid: rosso per Acciona

(Teleborsa) - Rosso per la società elettrica spagnola , che sta segnando un calo del 2,43%.



Il trend di Acciona mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 212,9 Euro e primo supporto individuato a 205,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 220,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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