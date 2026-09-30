Madrid: andamento sostenuto per Acciona

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società elettrica spagnola , che avanza bene dell'1,90%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Acciona rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 217,1 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 212,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 210,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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