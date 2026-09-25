Madrid: risultato positivo per Acciona

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società elettrica spagnola , in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acciona più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 215,9 Euro con primo supporto visto a 212,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 211,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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