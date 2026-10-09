Madrid: andamento rialzista per Acciona
(Teleborsa) - Avanza la società elettrica spagnola, che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%.
Il trend di Acciona mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture evidenzia un declino dei corsi verso area 211,1 Euro con prima area di resistenza vista a 214,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 209,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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