Milano 11:54
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Orientamento rialzista per ACS

Finanza
Orientamento rialzista per ACS
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Prepotente rialzo per Actividades de Construccion y Servicios, parte dell'Ibex 35, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,20% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori sulla società di costruzioni spagnola disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 95 Euro, con stop loss stimato a quota 88,37 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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