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Madrid: giornata depressa per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Banco de Sabadel
Retrocede la banca spagnola, con un ribasso del 2,17%.
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