Madrid: rosso per Aena

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore degli aeroporti spagnolo , che mostra un decremento dell'1,97%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di Aena subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro tecnico di Aena segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,75 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25,09. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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