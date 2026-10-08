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Madrid: rosso per Aena

Migliori e peggiori
Madrid: rosso per Aena
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore degli aeroporti spagnolo, che mostra un decremento dell'1,97%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Aena subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico di Aena segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,75 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25,09. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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