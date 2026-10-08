Milano 16:06
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Dow Jones 16:06
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Londra 16:06
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Petrolio a 92,24 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
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Prezzo del greggio Wti a 92,24 dollari per barile alle 15:40.
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