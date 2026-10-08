Samsung Electronics, utile trimestrale supererà i 100.000 miliardi di won
(Teleborsa) - Samsung Electronics, il più grande produttore mondiale di chip di memoria, si aspetta per il terzo trimestre del 2026 vendite consolidate pari a circa 195 trilioni di won coreani e un utile operativo consolidato pari a circa 107,40 trilioni di won coreani (leggermente superiore alla stima LSEG di 106,10 trilioni).
Le normative coreane in materia di informativa non consentono di fornire stime degli utili sotto forma di intervallo. Per conformarsi a tali normative, le cifre sopra riportate rappresentano il valore mediano degli intervalli di stima indicati di seguito: vendite da 194 a 196 trilioni di won coreani e utile operativo da 107,3 ??a 107,5 trilioni di won coreani.
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