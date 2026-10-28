SK Hynix, trimestrale record e sopra le attese con fatturato per la prima volta oltre i 100 trilioni di won

In scia ai conti in forte crescita e alla remunerazione aggiuntiva agli azionisti, il titolo balza di circa l'11% alla Borsa di Seul

(Teleborsa) - Sk Hynix ha archiviato il terzo trimestre con risultati in forte crescita e oltre le attese. Nel dettaglio, ha registrato un fatturato di 104,6 trilioni di won, in progresso del 32% rispetto al trimestre precedente e superando per la prima volta nella storia dell'azienda i 100 trilioni di won.



L'utile operativo è salito del 38% a 83,3 trilioni di won, con un margine operativo dell'80%, mentre l'utile netto è sceso su base trimestrale del 58% a 39,8 trilioni di won, con un net margin del 38%.



La remunerazione degli azionisti

SK hynix ha annunciato un ulteriore piano di remunerazione per gli azionisti. Per l'anno fiscale 2026, la società intende distribuire agli azionisti un totale di circa 100 trilioni di won, comprensivo di dividendi in contanti per 30 trilioni di won o più e riacquisti e annullamenti di azioni per un totale di 60 trilioni di won o più, inclusi i 40 trilioni di won annunciati ad agosto. Attraverso questo piano, la società intende adempiere al proprio impegno di restituire agli azionisti almeno il 50% del free cash flow.



La carenza di chip di memoria persisterà fino al 2030

Il secondo produttore mondiale di chip di memoria ha ribadito di prevedere che la carenza di componenti cruciali per gli acceleratori di Nvidia persisterà almeno fino al 2030 e ha affermato che investirà massicciamente nell'espansione della capacità produttiva, dopo aver esaurito le scorte di memoria convenzionale e ad alta larghezza di banda per l'intelligenza artificiale.







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