LG, ricavi +9,2% e l'utile operativo balza del 55,9% nei nove mesi

(Teleborsa) - LG Electronics ha registrato, nei primi nove mesi 2026, ricavi per 71.380 miliardi di won coreani, in crescita del 9,2% su base annua, mentre l'utile operativo si è attestato a 4.030 miliardi di won coreani, con un incremento del 55,9%.



Nel solo terzo trimestre 2026 il fatturato è stato di 23.820 miliardi di won coreani e un utile operativo di 781,9 miliardi di won coreani.



La suddivisione per business

Nonostante le difficoltà esterne, tra cui le incertezze geopolitiche, - si legge in una nota - le attività principali di LG hanno continuato a crescere, sostenute dalla solida posizione di mercato e dai prodotti differenziati. Nel terzo trimestre, i ricavi derivanti dal business degli abbonamenti di LG, che comprende sia gli abbonamenti ai prodotti che i servizi di manutenzione, sono aumentati dell'8,6% su base annua, raggiungendo i 760 miliardi di won coreani, mentre i ricavi B2B sono cresciuti del 3,4%, arrivando a 6.100 miliardi di won coreani. L'utile operativo è cresciuto a doppia cifra su base annua. Il settore degli elettrodomestici e quello delle soluzioni per veicoli hanno mantenuto una redditività stabile, mentre il settore dei media e dell'intrattenimento ha migliorato significativamente le proprie performance su base annua.



Le prospettive

Nel quarto trimestre, LG continuerà a perseguire la crescita nei settori B2B, abbonamenti e online. L'azienda risponderà ai cambiamenti esterni diversificando la propria catena di fornitura e migliorando l'efficienza operativa. Come previsto, LG annullerà entro il quarto trimestre tutte le 730.000 azioni proprie riacquistate quest'anno.

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