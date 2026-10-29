Samsung Electronics, utile operativo record grazie alla forte domanda di chip per l'AI

(Teleborsa) - Samsung Electronics, il più grande produttore mondiale di chip di memoria, ha registrato un fatturato consolidato di 195,3 trilioni di KRW nel terzo trimestre 2026, segnando un nuovo massimo storico trimestrale e un incremento del 14% rispetto al trimestre precedente (QoQ). L'utile operativo ha raggiunto i 107,4 trilioni di KRW, rendendo Samsung Electronics la prima azienda tecnologica al mondo a superare la soglia dei 100 trilioni di KRW di utile operativo in un singolo trimestre.



La divisione Device Solutions (DS) ha registrato un aumento delle vendite del 15% su base trimestrale; in particolare, il settore Memory ha raggiunto livelli record sia in termini di fatturato che di utile operativo, sostenuto da una domanda di semiconduttori che si conferma solida. La divisione Device eXperience (DX) ha riportato un incremento del fatturato dell'8% rispetto al trimestre precedente, registrando al contempo una perdita operativa di 0,8 trilioni di KRW.



Il settore Memory "ha conseguito un altro trimestre da record, ottimizzando il mix di prodotti - con un focus specifico su quelli destinati all'intelligenza artificiale (AI) - nonostante i vincoli di capacità produttiva. La forte domanda di soluzioni per server ha determinato un rialzo dei prezzi di mercato in tutti gli ambiti applicativi", spiega la società.



Per il 2027, si prevede che gli investimenti in conto capitale (CAPEX) destinati alle infrastrutture per l'AI raggiungeranno livelli storici, di pari passo con l'espansione dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Inoltre, la crescente domanda trainata dall'IA supererà nettamente l'offerta del settore rispetto ai livelli del 2026. L'azienda punta a sfruttare la propria superiorità tecnologica per rafforzare la leadership di mercato e ottimizzare il mix di prodotti, in linea con i trend di settore e le esigenze dei clienti.







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