UPS alza le previsioni dopo trimestrale superiore al consensus

Fatturato di 22,9 miliardi di dollari ed eps rettificato di 1,69 dollari nel terzo trimestre

(Teleborsa) - UPS ha registrato conti superiori alle attese e rivisto al rialzo le previsioni. Nel dettaglio, la società di spedizioni internazionali ha registrato nel terzo trimestre un fatturato consolidato di 22,9 miliardi di dollari, un utile operativo di 1,7 miliardi di dollari e un utile operativo rettificato di 2,1 miliardi di dollari.



L'utile rettificato per azione si è attestato a 1,69 dollari, superando gli 1,63 dollari stimati dagli analisti.



Le previsioni

UPS stima ora per quest'anno un fatturato intorno ai 92,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla precedente previsione pari a 91,2 miliardi di dollari e superiore ai 91,8 miliardi di dollari del consensus. L'utile operativo rettificato è atteso a circa 8,75 miliardi di dollari, e l'utile per azione rettificato a 7,28 dollari.



Il commento dell'AD

"Desidero ringraziare tutti i dipendenti UPS per il loro impegno costante nei confronti dei nostri clienti e per aver registrato un altro trimestre di ottimi risultati", ha dichiarato Carol Tomé, CEO di UPS. "I risultati del terzo trimestre dimostrano il continuo rafforzamento dei fondamentali della nostra attività, trainato dalla crescita del segmento premium e da una maggiore efficienza della rete. Con questo slancio positivo, ci apprestiamo ad affrontare la stagione delle spedizioni natalizie da una posizione di forza, con la rete più automatizzata ed efficiente della nostra storia. Data la solidità dell'attività, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni finanziarie per l'intero anno".



Al momento, il titolo UPS guadagna circa 1,6% nel pre-market di Wall Street.



(Foto: © UPS)

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