Trevi, il nuovo corrispettivo dell’OPA Webuild sale a 5,165 euro: il CdA approva l’aggiornamento del Comunicato

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Trevi - Finanziaria Industriale ( Trevi ), riunitosi in data odierna, ha approvato, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti e l’astensione del consigliere Andrea Nuzzi, l’aggiornamento del comunicato relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della Società (l’“Offerta” o l’“OPA”) promossa da Webuild (l’“Offerente” o “Webuild”).



Nuovo corrispettivo a 5,165 euro per azione

Il Comunicato di Aggiornamento fa seguito (i) al comunicato diffuso dall’Offerente in data 2 ottobre 2026 (il “Comunicato del 2 Ottobre”), con il quale Webuild ha confermato il corrispettivo di Euro 4,50 per ciascuna Azione Trevi e ha reso noto, anche ai fini dell’art. 44, commi 2 e 4, del Regolamento Emittenti, di aver modificato la Condizione Soglia, riducendo dal 66,7% al 50%+1 dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Trevi la partecipazione minima al cui conseguimento è subordinata l’efficacia dell’Offerta;e (ii) al comunicato diffuso dall’Offerente in data 5 ottobre 2026, con il quale Webuild ha reso noto di aver raggiunto un accordo per l’acquisto da Praude Asset Management Limited, in nome e per conto dei soggetti ivi indicati, di n. 9.125.702 Azioni Trevi, pari al 13,916% del capitale sociale della Società, al prezzo unitario di Euro 5,165 (l’“Acquisto”), e che, essendo l’Acquisto stato effettuato a un prezzo superiore al corrispettivo dell’Offerta, sarà riconosciuto a tutti gli aderenti all’Offerta, inclusi coloro che vi avessero già aderito, un corrispettivo pari a Euro 5,165 per ciascuna Azione Trevi portata in adesione (il “Nuovo Corrispettivo”), in luogo del corrispettivo di Euro 4,50 originariamente offerto.



Successivamente, l’Offerente ha reso noto di aver effettuato ulteriori acquisti di Azioni Trevi sul mercato, a un prezzo unitario non superiore a Euro 5,165, in data 5 ottobre 2026 e in data 6 ottobre 2026, a seguito dei quali è venuto a detenere n. 18.161.108 Azioni Trevi, pari a circa il 27,69% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società.[3] Il Comunicato di Aggiornamento dà altresì conto, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Emittenti, degli eventi intervenuti successivamente alla data del Comunicato dell’Emittente.



Per le ragioni illustrate nel Comunicato di Aggiornamento, il Consiglio di Amministrazione, all’esito delle valutazioni condotte, dopo attenta analisi tra l’altro del Comunicato del 2 Ottobre e del Comunicato del 5 Ottobre, e tenuto conto degli intervalli di valore per Azione Trevi individuati nel Comunicato dell’Emittente, anche tenendo conto dei più recenti dati di mercato, ha rilevato che il Nuovo Corrispettivo rientra in tali intervalli, evidenziando peraltro che lo stesso si colloca nella parte inferiore degli stessi.



Il Comunicato non costituisce una raccomandazione agli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che il Comunicato di Aggiornamento, al pari del Comunicato dell’Emittente, non costituisce in alcun modo, né può essere inteso come, una raccomandazione ad aderire o a non aderire all’Offerta e non sostituisce il giudizio di ciascun Azionista in relazione all’Offerta medesima.



La Società comunica di aver trasmesso in data 7 ottobre 2026 alle banche finanziatrici, per il tramite della banca agente, una richiesta di rinuncia (c.d. waiver) all’esercizio dei rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento in relazione alla clausola di cambio di controllo, a seguito degli acquisti di Azioni Trevi effettuati da Webuild, per effetto dei quali CDP Equity ha cessato di essere l’azionista titolare della maggiore partecipazione nel capitale sociale della Società.

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