Nomura, ricavi +18% annuo e utile +13% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre, Nomura ha registrato ricavi netti pari a 607,5 miliardi di yen (3,9 miliardi di dollari USA), in calo del 12% rispetto al trimestre precedente ma in crescita del 18% su base annua.



L'utile prima delle imposte si è attestato a 148,0 miliardi di yen (941 milioni di dollari USA), con una flessione del 30% rispetto al trimestre precedente, ma un incremento dell'8% rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso. L'utile netto di pertinenza degli azionisti di Nomura Holdings è stato pari a 103,7 miliardi di yen (659 milioni di dollari USA), in calo del 29% rispetto al trimestre precedente ma in crescita del 13% su base annua.



Per il semestre conclusosi a settembre, Nomura ha registrato ricavi netti pari a 1.294,2 miliardi di yen (8,2 miliardi di dollari USA), con un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile prima delle imposte è cresciuto del 21%, raggiungendo i 359,5 miliardi di yen (2,3 miliardi di dollari USA), mentre l'utile netto di pertinenza degli azionisti di Nomura Holdings è stato pari a 249,3 miliardi di yen (1,6 miliardi di dollari USA), in rialzo del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



"Nel primo semestre dell'anno fiscale, abbiamo continuato a riscontrare i risultati positivi della trasformazione del nostro modello di business. Il ROE si è attestato al 13,3% e l'utile prima delle imposte generato dalle nostre quattro divisioni operative è aumentato del 50% su base annua. I ricavi stabili sono cresciuti di circa il 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, riflettendo l'espansione delle nostre attività basate sulla gestione patrimoniale. Abbiamo inoltre proseguito nel rafforzamento della nostra base di ricavi, diversificando ulteriormente i flussi di entrata del segmento Wholesale", ha dichiarato Kentaro Okuda, Presidente e Group CEO di Nomura.

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