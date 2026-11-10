TSMC, a ottobre vendite accelerano del 60% a circa 18 miliardi USD

(Teleborsa) - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ha registrato un aumento su base annua del 60% nelle vendite mensili. Il principale produttore di chip per colossi come Nvidia ed Apple ha archiviato il mese di ottobre con un fatturato di 586,9 miliardi di dollari taiwanesi (17,9 miliardi di dollari statunitensi). Si tratta di un'accelerazione rispetto al tasso di crescita di circa il 51% registrato nel trimestre conclusosi a settembre. Gli analisti stimano, in media, una crescita del 63% per gli ultimi tre mesi dell'anno.



Il mese scorso, la più grande azienda di Taiwan - termometro per l'intero settore dei semiconduttori e chip, ha fornito previsioni di fatturato superiori alle attese, mantenendo un ritmo di crescita sostenuto nell'era post-ChatGPT.



TSMC punta su un cambiamento epocale, pianificando la costruzione e l'allestimento di circa 20 stabilimenti, sia a Taiwan che all'estero; l'azienda ha inoltre confermato che gli investimenti in conto capitale raggiungeranno quest'anno una cifra fino a 64 miliardi di dollari.



Ciononostante, gli investitori restano cauti riguardo alle prospettive a lungo termine della domanda legata all'intelligenza artificiale, complice l'aumento dei costi di finanziamento per data center sempre più costosi e ad alto consumo di risorse. Le azioni di TSMC hanno mostrato una notevole volatilità, in linea con il resto del settore tecnologico, risentendo anche dei timori che un eventuale successo dei Democratici al Congresso, durante le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, possa portare a una regolamentazione più rigorosa del comparto dell'intelligenza artificiale.













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