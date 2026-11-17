USA, produzione industriale ottobre vira a -0,4% su mese, manifatturiera ancora +0,3%

(Teleborsa) - Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, la produzione industriale di ottobre negli Stati Uniti è calata dello 0,4% su base mensile, deludendo le aspettative del mercato, che prevedevano una crescita dello 0,1%. A settembre il dato aveva registrato un aumento dello 0,7%.



Su base annua, l'incremento è stato del 2,1%, a fronte del precedente +2,2%.



La produzione manifatturiera è aumentata ancora dello 0,3% su base mensile, confrontandosi con il +0,2% delle previsioni di mercato. Su base annua l'incremento è stato del 2,2%, facendo seguito al rialzo dell'1,1% rilevato a settembre.



Il tasso di utilizzo della capacità produttiva è sceso al 76,4% a ottobre, inferiore di 3 punti percentuali rispetto alla media di lungo periodo (1972-2025).



(Foto: Pete Linforth / Pixabay)

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