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USA, scorte magazzino in aumento a settembre. Sopra attese

Finanza, Macroeconomia
USA, scorte magazzino in aumento a settembre. Sopra attese
(Teleborsa) - Crescono e più delle attese le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di settembre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,7% a 1.013,1 miliardi di dollari, contro il +0,6% stimato dal consensus e rispetto al mese precedente.

Su base annua si registra un aumento del 7,6%.

Nello stesso periodo le vendite sono salite del 2,8% su base mensile a 840,1 miliardi di dollari dopo il +2% registrato ad agosto (dato rivisto da +1,8%) e contro il +1,1% atteso dagli analisti.

Su anno si è registrato un aumento del 19,8%.

La ratio scorte/vendite è pari all'1,21 contro l'1,34 di un anno prima.

(Foto: Photo by Adrian Sulyok on Unsplash)
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