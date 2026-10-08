Milano 16:07
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Nasdaq 16:07
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Dow Jones 16:07
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Londra 16:07
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Francoforte 16:07
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USA, Vendite ingrosso (MoM) in agosto

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USA, Vendite ingrosso (MoM) in agosto
USA, Vendite ingrosso in agosto su base mensile (MoM) +1,8%, in aumento rispetto al precedente +1%.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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