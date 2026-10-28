Milano 12:26
49.562 -0,13%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
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Londra 12:26
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Francoforte 12:26
25.571 -0,08%

Italia, Fatturato industria (MoM) in agosto

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Italia, Fatturato industria (MoM) in agosto
Italia, Fatturato industria in agosto su base mensile (MoM) -0,9%, in calo rispetto al precedente +1,7%.
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