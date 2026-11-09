Milano 9-nov
51.400 +2,69%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 +1,02%
Francoforte 9-nov
26.267 +1,73%

USA, Vendite ingrosso (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendite ingrosso (MoM) in settembre
USA, Vendite ingrosso in settembre su base mensile (MoM) +2,8%, in aumento rispetto al precedente +2%.
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