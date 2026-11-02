Milano 10:11
49.678 +0,36%
Nasdaq 30-ott
28.385 0,00%
Dow Jones 30-ott
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Londra 10:11
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Francoforte 10:11
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Germania, Vendite dettaglio (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Germania, Vendite dettaglio in settembre su base mensile (MoM) -2%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +0,4%).
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