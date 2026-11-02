Milano
10:11
49.678
+0,36%
Nasdaq
30-ott
28.385
0,00%
Dow Jones
30-ott
51.770
-1,09%
Londra
10:11
10.721
-0,08%
Francoforte
10:11
25.869
+0,19%
Lunedì 2 Novembre 2026, ore 10.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Germania, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 novembre 2026 - 08.05
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Germania,
Vendite dettaglio in settembre su base mensile (MoM) -2%
, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +0,4%).
Condividi
Leggi anche
Vendite dettaglio USA (MoM) in settembre
Regno Unito, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Vendite dettaglio Germania (YoY) in settembre
Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in agosto
Altre notizie
Prezzi produzione Germania (MoM) in settembre
Prezzi import Germania (MoM) in settembre
Germania, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Germania, calo inaspettato delle vendite al dettaglio a settembre
Vendite dettaglio USA (YoY) in settembre
Vendite dettaglio Giappone (YoY) in settembre
Guide
Paniere ISTAT 2026: come si compone, come cambia e come misura l’inflazione
Il paniere ISTAT è l’insieme di beni e servizi utilizzato per seguire l’andamento dei prezzi pagati dalle famiglie e calcolare l’inflazione.
leggi tutto