Milano 10:35
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Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un +0,14%.

Le implicazioni tecniche complessive del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1,3206. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1,3265. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1,318.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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