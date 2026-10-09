Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un +0,14%.
Le implicazioni tecniche complessive del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1,3206. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1,3265. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1,318.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)