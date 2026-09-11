Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Performance infelice per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 10 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,49% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 8.049,7 con area di resistenza individuata a quota 8.250,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.982,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)