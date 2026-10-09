Milano 10:36
49.818 +1,06%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
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Londra 10:36
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Francoforte 10:36
25.055 +1,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Chiusura negativa per il Nasdaq Composite, con un ribasso dell'1,25%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27.465,1, con il supporto più immediato individuato in area 27.056,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26.919,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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