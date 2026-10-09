Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Chiusura negativa per il Nasdaq Composite, con un ribasso dell'1,25%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27.465,1, con il supporto più immediato individuato in area 27.056,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26.919,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)