Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Brillante rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,00%.
Il quadro di medio periodo del greggio WTI ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 92,27. Primo supporto individuato a 89,61. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 94,93.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)