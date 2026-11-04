USA, ADP migliora oltre le attese a +86mila unità a ottobre

(Teleborsa) - Risulta maggiore del previsto la creazione dei posti di lavoro nel settore privato statunitense a ottobre 2026. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un incremento di 86mila posti di lavoro, in linea con il mese precedente (dato rivisto da +90 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 69mila unità.



È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.



L'incremento maggiore è quello del settore Trade, transportation, and utilities (+39 mila unità), seguito da quello da Education and health services (+28 mila unità). In calo di 27 mila unità il settore Professional and business services e di 8mila unità quello Natural resources and mining.



A livello dimensionale, le piccole imprese hanno registrato un incremento degli occupati di 28mila unità, mentre le imprese di medie dimensioni registrano +33mila e l'industria di grandi dimensioni un aumento di 24 mila.



"Il mese scorso, le aziende di ogni dimensione hanno effettuato assunzioni; secondo i nostri dati, i lavoratori che hanno cambiato impiego sono stati attratti da un insieme di fattori che includono bonus, straordinari e un maggior numero di ore lavorative, oltre a una retribuzione base più elevata. Nel complesso, la crescita dei guadagni per questi lavoratori ha raggiunto il ritmo più sostenuto da marzo 2024", afferma Nela Richardson, capo economista ADP.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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