USA, ordini industria accelerano a settembre

(Teleborsa) - Crescono più delle attese gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di settembre, gli ordini hanno evidenziato una crescita dell'1,8% rispetto al mese precedente, dopo un incremento rivisto dello 0,3% registrato ad agosto, superando nettamente le aspettative del mercato, che prevedevano una crescita dell'1,2%. Si è trattato del maggiore aumento degli ordini industriali da aprile, trainato principalmente da un balzo del 4,6% negli ordini di attrezzature per il trasporto, che include un marcato incremento del 28,3% nel settore degli aeromobili civili e relativi componenti.



Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono aumentati dell'1,3%, mentre, escludendo il comparto della difesa, l'aumento è stato del 2,0%.



Gli ordini di beni durevoli al netto del settore difesa sono cresciuti del 2,2% su base mensile, dopo un incremento dello 0,3% nel mese precedente, mentre esclusi i trasporti sono aumentati dello 0,5%, dopo il +0,3% in agosto.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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