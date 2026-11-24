Giappone, PMI manifattura novembre sale più delle attese a 53,7 punti

(Teleborsa) - Cresce, più delle attese, l'attività della manifattura in Giappone a novembre 2026. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 53,7 punti, rispetto ai 53,3 punti di ottobre e ai 53,5 punti del consensus. L'indicatore si mantiene oltre la soglia critica dei 50 punti, denotando espansione dell'attività.



La stima flash del PMI dei servizi indica però un calo del settore terziario, con il relativo indice che si attesta a 50,5 punti dai 51,7 punti precedenti. Il PMI Composite si è attestato a 51,5 punti, più basso del 52,1 del mese precedente.



Il report di S&P indica che il ritmo di crescita è rallentato al minimo da sei mesi, per una crescita più debole delle vendite. L'occupazione è tornata ad aumentare, mentre le aziende segnalano un ulteriore, modesto accumulo di arretrati di lavoro. Le pressioni inflazionistiche sono rimaste sostanziali, nonostante i tassi di inflazione dei costi degli input e dei prezzi di vendita siano scesi leggermente rispetto ai picchi toccati all'inizio dell'anno. Ciò ha contribuito a ridurre l'ottimismo sulle prospettive di attività a un anno, scese al livello più basso, in parità con un altro mese, dalla pandemia (agosto 2020).



Per Annabel Fiddes, Economics Associate Director di S&P Global Market Intelligence, "il settore privato giapponese ha continuato a espandersi a metà dell'ultimo trimestre dell'anno, ma lo slancio si è affievolito per il rallentamento dell'attività nei servizi. Quest'ultimo ha compensato la migliore performance del settore manifatturiero, che continua a essere sostenuto da una forte domanda, in particolare nel comparto dei semiconduttori e, più in generale, dell'elettronica".



(Foto: Mj-bird)

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