Milano 10:38
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Nasdaq 8-ott
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Dow Jones 8-ott
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Londra 10:39
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,35%

Hang Seng a 24.045,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,35%
Indice Hang Seng -0,35% a quota 24.045,71 all'apertura pomeridiana.
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