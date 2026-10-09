Milano 13:44
49.858 +1,14%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
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Londra 13:44
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Francoforte 13:44
25.125 +1,28%

Forte interesse per O'Reilly Automotive

Finanza
Forte interesse per O'Reilly Automotive
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Brilla il fornitore di componenti per auto, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un aumento dell'1,65%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 86,01 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 80,33 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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