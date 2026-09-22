Brillante il listino americano, il dollaro si rafforza sulle attese di nuovi rialzi dei tassi

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dello 0,71%; sulla stessa linea, l' S&P-500 termina la giornata in aumento dell'1,49%. Balza in alto il Nasdaq 100 (+2,83%); come pure, su di giri l' S&P 100 (+1,74%).



A sostenere i listini americani ha contribuito il calo del prezzo del petrolio e le rinnovate speranze di un dialogo tra Stati Uniti e Iran. Gli investitori guardano inoltre con attenzione al prossimo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, dal quale potrebbero arrivare segnali sulla tenuta della tregua commerciale tra Washington e Pechino e su possibili forme di cooperazione nel settore dell’intelligenza artificiale.



Sul mercato valutario, il dollaro resta forte. Gli investitori stanno aumentando le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve, dopo i recenti segnali della banca centrale americana sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sull’inflazione. Il Dollar Index si è attestato a 100,4, vicino ai massimi delle ultime sette settimane.



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni (+3,86%), informatica (+2,46%) e beni di consumo secondari (+1,49%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia (-2,57%) e utilities (-0,43%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Nvidia (+2,30%), Amgen (+2,01%), Amazon (+1,87%) e Goldman Sachs (+1,85%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Chevron , che ha chiuso a -2,79%.



Discesa modesta per Coca Cola , che cede un piccolo -1,28%.



Pensosa Travelers Company , con un calo frazionale dello 0,93%.



Tentenna Home Depot , con un modesto ribasso dello 0,93%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano ARM Holdings (+17,16%), Astera Labs (+12,28%), Intel (+12,17%) e Meta Platforms (+11,43%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su CSX , che ha chiuso a -2,36%.



Seduta negativa per O'Reilly Automotive , che mostra una perdita del 2,16%.



Sotto pressione Roper Technologies , che accusa un calo dell'1,97%.



Scivola T-Mobile US , con un netto svantaggio dell'1,73%.

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