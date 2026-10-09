Francoforte: scambi in positivo per SUSS

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di apparecchiature per semiconduttori , che lievita del 2,53%.



La tendenza ad una settimana di SUSS è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società di sistemi per la lavorazione dei wafer , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 65,48 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 67,73 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 64,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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