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Francoforte: calo per SUSS

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per SUSS
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature per semiconduttori, che mostra un decremento del 3,44%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SUSS rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della società di sistemi per la lavorazione dei wafer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 76,72 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 72,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 80,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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