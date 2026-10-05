Francoforte: calo per SUSS

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature per semiconduttori , che mostra un decremento del 3,44%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SUSS rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve della società di sistemi per la lavorazione dei wafer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 76,72 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 72,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 80,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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